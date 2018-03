Heiße Action bei Ansel Elgort (22)! Der "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Star präsentiert sich in seinem allerersten Musikvideo so sexy wie nie. Gemeinsam mit Freundin Violetta Komyshan (21) lässt es der Sänger in dem Clip zu seinem Song "Thief" ordentlich krachen.

Diese Szenen dürften ein wahres Fest für alle Fans des 22-Jährigen sein. Oberkörperfrei tanzt der "Divergent"-Darsteller durchs Bild und geht mit Freundin Violetta vor laufenden Kameras auf Tuchfühlung. Ob im Bett, in der Wanne oder unter der Dusche: Die Szenen erinnern schon fast an den Erotikfilm Shades of Grey. Nicht nur das Musikvideo des Sängers ist ein wahrer Augenschmaus, auch der Song selbst kann sich durchaus hören lassen. Ob Ansel seine Schauspielkarriere der Musik zuliebe jetzt etwa an den Nagel hängt?

Die Fans sind zumindest überzeugt von den Fähigkeiten des DJs. "Dieser Song ist wundervoll, du hast einen tollen Job gemacht" oder "Ich liebe das Video und das Lied ist toll", schwärmen Ansels Follower via Instagram. Mehr spannende Neuigkeiten zu dem Schauspieler gibt es im Clip:

WENN Ansel Elgort, Schauspieler

Larry Busacca / Getty Images Violetta Komyshan und Ansel Elgort bei den MTV Video Music Awards 2016

Craig Barritt / Getty Images Ansel Elgort, Schauspieler



