Ansel Elgort (26) gibt fast alles von seinem Körper preis! Den Hollywood-Star kennt man eigentlich im schicken Anzug auf den roten Teppichen oder ordentlich eingekleidet in seinen Filmrollen wie in "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" oder "Baby Driver". Auch in den sozialen Medien ist von Ansels nackter Haut eher selten etwas zu sehen. Umso mehr überrascht er mit seinem aktuellen Move: Er posiert splitterfasernackt auf einem Netz-Bild!

Die Temperaturen auf Instagram steigen ins Unermessliche, schaut man sich die Schwarz-Weiß-Aufnahme des Schauspielers an. Er steht unter der Dusche und bedeckt seinen Intimbereich lediglich mit einer Hand. Das war der Plattform eindeutig zu heiß: "Leider hat mir Instagram gesagt, ich muss das Bild runternehmen, weil es zu nackt ist", erklärt Ansel in seiner Story. Er entschuldige sich, sollte er damit jemanden verärgert haben, doch es sei für einen guten Zweck gewesen. Mit dem Foto hatte der Amerikaner zu Spenden gegen ein weltbekanntes Virus aufgerufen.

Dass Ansel ein großes Herz hat, hatte er auch mit einer süßen Aktion vor ein paar Jahren bewiesen: Zu Weihnachten hatte er Kinder und Teenager in einem New Yorker Krankenhaus besucht. Zusammen mit einem Patienten hatte er sogar im Krankenzimmer getanzt!

Getty Images Schauspieler Ansel Elgort, April 2018

