Neue Liebe? Ansel Elgort und Co-Star Shailene im Urlaub

Was läuft zwischen Ansel Elgort (28) und Shailene Woodley (30)? Seit ihren gemeinsamen Dreharbeiten für "The Fault in Our Stars" sind die beiden Schauspieler gut miteinander befreundet. Doch obwohl der Hottie hin und wieder mit seiner On-off-Beziehung zu Violetta Komyshan (26) Schlagzeilen macht und sich Shailene erst von ihrem Partner Aaron Rodgers (38) trennte, haben die Fans jetzt eine Vermutung: Sind die einstigen Co-Stars etwa mehr als nur gute Freunde? Im Netz postete Ansel verdächtige Bilder mit Shailene!

Aktuell genießen Ansel und Shailene ihren gemeinsamen Urlaub in Italien. Doch neben einigen Bildern mit seinen Freunden ließen zwei Schnappschüsse auf Ansels Instagram-Account die Fans aufhorchen: Auf einem der Fotos schmusen der Hottie und die Big Little Lies-Schönheit in einem Restaurant. Ein weiteres Bild zeigt, wie Shailene dem 28-Jährigen bei einem romantischen Abendessen gegenüber sitzt. Unter der Bilderreihe schrieb Ansel außerdem: "Es ist die Zeit der Liebe."

Die Fans wären von dem neuen Liebespaar begeistert: "Seid ihr zusammen?", "Die 'The Fault in Our Stars'-Romanze ist noch nicht vorbei!" oder "Bitte sagt mir jemand, dass die beiden zusammen sind! Ich werde auf der Stelle ohnmächtig", schrieben die begeisterten Follower in den Kommentaren.

Getty Images Ansel Elgort, 2019

Instagram / ansel Shailene Woodley, Schauspielerin

Getty Images Ansel Elgort, Schauspieler

