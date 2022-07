Während des Paris-Urlaubs: Ansel Elgort zieht im Netz blank

Was will Ansel Elgort (28) seinen Fans mit diesem Foto sagen? Mit "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" startete der Hottie international durch. Seitdem war er in Filmen wie "Baby Driver" oder "West Side Story" zu sehen. Doch statt seine Schauspielkarriere voran zutreiben, fiel Ansel 2020 immer häufiger mit negativen Schlagzeilen auf – gegen ihn wurden Missbrauchsvorwürfe erhoben, die er allesamt abstritt. Danach wurde es ruhig um den Schauspieler. Nun überraschte er seine Fans mit einem Post der anderen Art: Ansel zeigte sich auffällig freizügig im Netz!

In einer Instagram-Story teilte der 28-Jährige vor wenigen Stunden ein Schnappschuss aus seinem Paris-Urlaub: Lediglich mit einer roten Sporthose bedeckt saß Ansel splitterfasernackt auf einem weißen Gartenstuhl. Neben seinem zotteligen braunen Haar und einen struppigen Ziegenbart fielen auch die beiden Ketten auf, die der "Baby Driver"-Star um seinen Hals trug. Neben einer silberfarbenen schmückte auch eine dicke Ketten mit Muscheln den Hals des Schauspielers.

Warum er das Nacktfoto gepostet hat, wissen seine Fans nicht – allerdings passte die Aufnahme zu einigen anderen Paris-Schnappschüssen, die der Schauspieler im Netz teilte: Mit der Caption "Selfiez aus Paris" teilte Ansel einige Bilder von sich und seinen Freunden in der Stadt der Lichter. Allerdings konnten Ansels rund 8,7 Millionen Follower nicht erkennen, ob unter den Begleitern auch seine langjährige On-Off-Freundin Violetta Komyshan (26) mit von der Partie war.

Instagram / ansel Ansel Elgort, Schauspieler

Instagram / ansel Ansel Elgort, Schauspieler

Instagram / ansel Ansel Elgort, Schauspieler

