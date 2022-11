Bestätigt: Ansel Elgort und Violetta Komyshan sind getrennt!

Zwischen Ansel Elgort (28) und seiner Freundin Violetta (26) ist alles aus und vorbei! Seit 2014 gingen die beiden gemeinsam durchs Leben. Auch die häufigen Beziehungspausen konnten dem Paar nichts anhaben. Doch seit wenigen Monaten häuften sich die Gerüchte: Gehen Ansel und Violetta etwa wieder getrennte Wege? So genoss der "Baby Driver"-Darsteller im vergangenen Juli einen Urlaub in Paris – vermutlich ohne seine Liebste! Jetzt folgte die traurige Gewissheit: Ansel und Violetta haben sich getrennt!

In einem Interview mit E! verriet Violetta jetzt, dass sie und ihr On-off-Freund von nun an getrennte Wege gingen – und dass sie ihr Leben als Single in vollen Zügen genieße: "Konzentriere dich auf deine Arbeit und deine Leidenschaften. Ich bin 26 Jahre alt, also ist jetzt das richtige Alter, um voranzukommen und sich darauf zu konzentrieren." So möchte sich die brünette Schönheit aktuell auf sich und ihre Karriere fokussieren. Ansel selbst äußerte sich bis dato nicht zu dem Liebes-Aus.

Bereits vor wenigen Monaten vermuteten Fans das endgültige Aus des einstigen Traumpaares! Im vergangenen September postete der 28-Jährige verdächtige Bilder mit seinem Co-Star Shailene Woodley (31) auf Instagram: "Es ist die Zeit der Liebe", schrieb der Hottie zu einigen Aufnahmen, die die beiden Schauspieler während eines gemeinsamen Urlaubs in Italien zeigten. "Die 'The Fault in Our Stars'-Romanze ist noch nicht vorbei!", reagierten daraufhin einige Fans begeistert in den Kommentaren.

Getty Images Violetta Komyshan im April 2022

Getty Images Violetta Komyshan und Ansel Elgort

Instagram / ansel Shailene Woodley und Ansel Elgort im September 2022

