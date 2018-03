Mit seinen 19 Jahren gehört er schon zu den gefragtesten Nachwuchsschauspielern in Hollywood: Asa Butterfield erobert momentan mit seinem neuen Film "Den Sternen so nah" die Kinoleinwand und begeistert damit sicherlich nicht nur seine weiblichen Fans. Im Gespräch mit Promiflash hat der "Hugo Cabret"-Darsteller nun fünf interessante Geheimnisse über sich verraten!

Obwohl Asa bereits mit vielen bekannten Stars gedreht hat, steht bereits ein weiterer ganz oben auf seiner Liste, wie er gegenüber Promiflash verriet. Mit dem Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (42) würde der Teenie gerne an einem gemeinsamen Streifen arbeiten. Aber wie ist es eigentlich mit solchen Filmgrößen zu drehen? Schließlich stand er im letzten Jahr auch schon mit Samuel L. Jackson (68) vor der Kamera: "Es ist normal geworden nach all diesen Jahren", gesteht der Brite. Und für die Zeit nach dem Schauspielern hat Asa schon einen Plan: Er möchte um die Welt reisen und Naturdokumentationen drehen.

Auch seinen heimlichen Celebrity-Schwarm offenbarte er im Interview mit Promiflash. Und die hübsche Dame ist keine Unbekannte: Asa steht auf Kylie Jenner (19)! Was wohl Ella Purnell (20) dazu sagt? Angeblich waren er und die Schauspielerin nämlich mal liiert. Ob der Londoner momentan allerdings in festen Händen ist, ist nicht bekannt.

Am 9. Februar kommt Asas neuer Film "Den Sternen so nah" in die deutschen Kinos. Was meint ihr? Werdet ihr euch den Streifen anschauen? Stimmt ab! Seht hier schon mal den Trailer:

Derek Storm/Everett Collection / Actionpress Asa Butterfield bei der Premiere von "Die Insel der besonderen Kinder" in New York 2016

Allocca/Starpix/REX/Shutterstock / Actionpress Samuel L. Jackson und Asa Butterfield bei der Premiere von "Die Insel der besonderen Kinder" 2016

FERNANDO LUCENA/ Startraks Photo / Actionpress Asa Butterfield bei einem Pressetermin in New York 2016

Werdet ihr euch "Den Sternen so nah" anschauen? 182 Stimmen 143 Ja, auf jeden Fall! 39 Nee, der interessiert mich nicht.



