Asa Butterfield überwindet Bühnenangst mit Ein-Mann-Show

Asa Butterfield (27), der bereits mit Hollywood-Größen wie Gillian Anderson (56) vor der Kamera stand, wagt sich an etwas vollkommen Neues und überwindet damit eine seiner größten Ängste: auf einer Theaterbühne zu stehen. Der britische Schauspieler, bekannt aus der Netflix-Serie Sex Education, steht derzeit für das Ein-Personen-Stück "Second Best" auf der Bühne der Riverside Studios in London. Vom 24. Januar bis zum 22. Februar spielt er die Hauptrolle in dem Drama, das von Barney Norris geschrieben wurde und auf dem Bestseller von David Foenkinos basiert. Das Stück erzählt von Protagonist Martin, der sich nicht nur mit der bevorstehenden Geburt seines Kindes, sondern auch mit Erinnerungen an seinen verstorbenen Vater und einer verpassten Harry Potter-Rolle auseinandersetzt. "Theater hat mich schon immer eingeschüchtert", verriet Asa im Gespräch mit Hollywood Reporter, "aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Komfortzone zu verlassen."

"Second Best" markiert Asas Bühnendebüt, eine Herausforderung, die er sich bewusst gesucht hat, nachdem "Sex Education" nach vier Staffeln zu Ende gegangen war. Mit nur sechs Wochen Vorbereitungszeit und ohne Mitspieler ist er auf der Bühne völlig auf sich allein gestellt. Asa erklärte, dass die intensive Auseinandersetzung mit einer Solo-Rolle eine völlig neue Dimension des Schauspielens eröffne. Das Stück sei besonders emotional, da es kindliche Verluste und die Frage thematisiere, wie man sich als Vater zurechtfinden kann, wenn man selbst ohne Vaterfigur aufgewachsen ist. Humorvolle Momente wechseln sich mit traurigen ab und machen die Inszenierung zu einem Erlebnis, das das Publikum tief berührt. Erste Schauspielerfahrungen sammelte Asa bereits im Alter von zehn Jahren mit der Hauptrolle in "Der Junge im gestreiften Pyjama". "Wenn man ein Kind ist, lernt man eigentlich nicht viel über die Schauspielerei", erinnerte er sich an frühere Rollen. Er habe erst mit 14 Jahren gelernt, zu schauspielern. "Man hat plötzlich diese Hemmungen, die man als Neun- oder Zehnjähriger nicht hatte. Man ist viel selbstbewusster."

Der Durchbruch gelang ihm 2011 mit "Hugo Cabret" unter der Regie von Martin Scorsese (82). Heute gilt Asa als fester Bestandteil der Hollywood-Szene. Während Kollegen wie Emma Mackey (29), Ncuti Gatwa (32) und Connor Swindells (28) aus "Sex Education" international Karriere machten, hat Asa, der einst Spider-Man spielen wollte, seine Liebe zur Schauspielkunst durch das Theater neu entdeckt. Ob er nach "Second Best" tatsächlich mehr Dramen spielen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Seine Reise als Schauspieler ist noch lange nicht zu Ende.

Getty Images Asa Butterfield, Schauspieler

Asa Butterfield bei der Premiere von "Den Sternen so nah" in Los Angeles 2017

