Überraschendes Geständnis: In Asa Butterfield (19) steckt ein kleiner Nerd! Der Schauspieler, der vor allem mit dem Kinokracher "Hugo Cabret" auf sich aufmerksam machte, kann in seiner neusten Rolle nun seine Passion voll ausleben. In "Den Sternen so nah" spielt er einen Jungen, der auf dem Mars groß wurde – und mit dem Asa trotzdem so einiges gemeinsam hat.

Auf den ersten Blick könnte Asa nicht unterschiedlicher von seiner Filmfigur sein: Gardner Elliot wuchs auf dem Mars auf, Asa hingegen ganz normal in London. Dennoch teilen die beiden eine Leidenschaft, verriet der ambitionierte Schauspieler im Promiflash-Interview: "Wir sind beide ziemlich clever, ein bisschen nerdig und wir stehen auf Computer und Technologie." In seinem neuen Streifen reist der von ihm gespielte Gardner vom Mars auf die Erde – da spielt Technologie natürlich eine ganz besondere Rolle.

Dank der Technik lernt seine Filmfigur auch ihre große Liebe kennen, die beiden stehen per Videochat nämlich stetig in Kontakt. Das Problem dabei: Das Mädchen Tulsa (Britt Robertson, 26) lebt auf der Erde, während Gardner noch auf dem Mars ist! Grund genug für den Jungen, den roten Planeten zu verlassen. Wie sich Asa in seiner nerdy Rolle schlägt, ist ab dem 9. Februar in den deutschen Kinos zu sehen.

Ihr wollt noch mehr über den Star aus "Die Insel der besonderen Kinder" erfahren? Im Videoclip gibt es interessante Fakten über den Shootingstar!

Derek Storm/Everett Collection / Actionpress Asa Butterfield bei der Premiere von "Die Insel der besonderen Kinder" in New York 2016

Curtis/Starpix/REX/Shutterstock / Actionpress Samuel L. Jackson und Asa Butterfield bei der Premiere von "Die Insel der besonderen Kinder" 2016

StarPix/REX/Shutterstock / Actionpress Asa Butterfield beim Screening seines Films "Den Sternen so nah" in New York 2017



