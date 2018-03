Das Promi-Universum hat wohl ein Liebespaar mehr: Tom Jones (76) und Priscilla Presley. Aus der langjährigen Freundschaft der zwei Weltstars, die einen Hang zu Schönheits-OPs haben, soll sich inzwischen mehr entwickelt haben. Das verriet jetzt ein Insider.

Was für ein Liebeskracher! In den vergangenen Wochen sah man die Musiklegende und die Ex-Frau von Elvis Presley (✝42) immer öfter zusammen, zuletzt bei einem Dinner in West Hollywood. Dabei soll es sich allerdings um kein gewöhnliches Abendessen unter Freunden gehandelt haben, sondern um ein Date: "Tom und Priscilla umwerben sich gegenseitig. Zwischen ihnen funkt es, doch sie gehen es langsam an. Es ist alles noch sehr frisch, aber es läuft wirklich gut", erzählte eine geheime Quelle aus dem Umfeld der beiden im Gespräch mit The Sun.

Nach dem Krebstod seiner Frau Melinda vor fast einem Jahr scheint die Schauspielerin diejenige zu sein, bei der der Sänger Halt findet. Trotz aller Anzeichen halten sich die Turteltauben bisher aber noch bedeckt, zumindest was eine offizielle Stellungnahme angeht.

SPW / Splash News Priscilla Presley und Tomes Jones in West Hollywood

ITN/WENN.com Priscilla und Elvis Presley bei ihrer Hochzeit 1967

REX FEATURES LTD. / ActionPress Tom Jones mit seiner verstorbenen Ehefrau Melinda



