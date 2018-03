Die Suche geht in die nächste Runde und jetzt kommt der "Schatz der Geissens" endlich nach Deutschland. Findige Abenteurer haben die Möglichkeit, neben coolen Nebengewinnen ein Auto zu bergen. Aber dafür müssen sie das Gefährt erst einmal finden.

Nach der Schatzsuche in der Karibik kehren Carmen (51) und Robert Geiss (53) für die RTL-II-Show in die gute alte Heimat zurück. Promiflash traf das Kultpaar in Berlin und erfuhr, warum die beiden selbst gar nicht mit auf die Suche gehen müssen – sie haben ihre größten Schätze längst gefunden. "Unsere Kinder", antwortete Carmen wie aus der Pistole geschossen. Robert hingegen gab sich bekannt charmant: "Ich könnte ja jetzt schleimig sein, dann würde ich sagen, die Carmen. Hab ich aber nicht gesagt!"

Stattdessen gab der 53-Jährige den Hauptstädtern ein paar Tipps: "Vielleicht könnten wir was mit Beton machen, würde ja auch zu Berlin passen, denn im Mauerabriss sind die ja auch ganz gut. Vielleicht finden wir irgendwo noch ein Stück Mauer, wo wir ihn verstecken können." Na, dann mal los! Mehr Infos über die Schatztruhen, die hierzulande versteckt sind, gibt es um 20:15 Uhr auf RTL II.

WENN Carmen, Robert, Davina und Shania Geiss

Oliver Hausen / Future Image / Actionpress Robert und Carmen Geiss beim InTouch-Geburtstag in Düsseldorf 2015

Facebook / Carmen Geiss Shania und Davina Geiss



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de