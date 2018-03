Heidis (43) Määäädchen laufen wieder! Seit Donnerstag kämpfen bei Germany's next Topmodel erneut zahlreiche Laufsteg-Anfängerinnen um den begehrten Titel. Im vergangenen Jahr erreichte Kandidatin Elena Carrière (21) nach Kim Hnizdo (20) den zweiten Platz und ging somit sehr erfolgreich aus der Show. Trotzdem, so berichtet sie jetzt im Interview mit Promiflash, hätte sie die Modelsendung beinahe nicht weiterverfolgt – und das nicht etwa, weil sie nicht mehr bei den Klums unter Vertrag steht.

"Ich hab mir ja geschworen, ich guck' nicht, ich wollte auf keinen Fall gucken!", beichtet Elena Carrière am Rande der „Place To B“-Party in Berlin. Ihr bester Freund habe sie dann aber überredet und ein halbes Stündchen Model-Chaos sei dann doch drin gewesen – zuerst widerwillig. "Ich wollte es eigentlich nicht gucken. Ich weiß halt, dass es mich emotional packt. Es ist halt einfach so, die Mädels haben da gerade die geilste Zeit ihres Lebens und wissen das einfach nicht, weil sie nur an den Sieg denken. Und das macht mich so ein bisschen traurig tatsächlich." Elena spricht aus Erfahrung, hat den Zickenterror und übertriebene Gefühlsausbrüche in der Modelvilla am eigenen Leib erfahren und steckte mehr als einmal mittendrin, ohne das unbedingt zu forcieren.

Und so muss die 21-Jährige jetzt also manches Mal schlucken, wenn die neuen Zöglinge von Michael Michalsky (49) und Thomas Hayo um den besten Job streiten. Trotzdem habe sie das GNTM-Fieber wieder gepackt, gibt sie zu, und so wird am Donnerstag dann wahrscheinlich doch eingeschaltet, wenn Heidi flötet: "Nur eine kann Germany's next Topmodel werden".

Welche Ausnahmesituation sich Ende 2016 bei Elena abgespielt hat, seht ihr in unserem Video am Ende des Artikels.

