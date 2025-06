Die Fans finden Kevins GNTM-Rauswurf nicht gerechtfertigt

Kevin musste am Donnerstagabend kurz vor dem Halbfinale Germany's Next Topmodel verlassen. Heidi Klum (52) hatte dieses Mal kein Foto für ihn, und damit platzte der Traum, sich bis ins Finale der beliebten Castingsendung zu kämpfen. Trotz seines Ausscheidens drücken zahlreiche Fans in den sozialen Medien ihr Bedauern aus. Besonders auf Instagram wird Kevins Potenzial und seine authentische Art hervorgehoben. Viele Zuschauer zeigen sich verärgert. "Kevin ist total unverdient rausgeflogen", schimpft ein Nutzer. Ein weiterer meint: "Mein Herz ist ein bisschen kaputt. Wünsche Kevin eine großartige Karriere."

Auch Kevin selbst meldet sich nach der Verkündung zu Wort und zeigt sich recht optimistisch. "23 Folgen GNTM – das war auf jeden Fall eine wilde Reise. Nicht jeder Tag war einfach, aber ich hab durchgezogen und bin echt weit gekommen", schreibt er unter einen Beitrag der Show. Er bedankt sich bei seinen Unterstützern und meint, dass er die Zeit in der Show als wertvolle Erfahrung ansieht. "Das hier war bestimmt nicht mein letzter Step", lässt er seine Fans wissen, die ihn bereits auf einem guten Weg sehen.

Begonnen hatte Kevins GNTM-Reise mit Designer-Outfits und anspruchsvollen Challenges. Besonders in der vergangenen Episode, in der die Nachwuchsmodels unter den kritischen Blicken von Heidi, Fotograf Rankin und Gastjuror Christian Cowan antraten, war die Konkurrenz sehr stark. Am Ende reichte es für Kevin nicht, auch wenn sein Walk augenscheinlich solide war. Die Jury fand seine Leistung im Fotoshooting jedoch zu schwach im Vergleich zu den anderen. Nicht nur Kevin musste das Feld räumen, auch Aaliyah konnte die Jury in dieser Folge nicht von sich überzeugen. Für die beiden endete die aufregende Reise nach vielen GNTM-Wochen.

Instagram / kevin.vukelja Kevin von "Germany's Next Topmodel", 2025

ProSieben/Max Montgomery Kevin und Aaliyah beim Shooting bei GNTM

