Halbfinale steht an: Wer soll heute Abend GNTM verlassen?

Heute Abend läuft die vorletzte Folge der 20. Staffel von Germany's Next Topmodel – und die hat es ganz besonders in sich! Denn um 20:15 Uhr erwartet Fans der Talent-Show bereits das Halbfinale. Kommende Woche findet dann das große Finale statt – wer soll es in dieses schaffen und welcher Teilnehmer soll vorher herausfliegen? Noch im Rennen um den Sieg sind vier Mädchen und vier Jungen, darunter Daniela, Canel, Zoe und Magdalena sowie Pierre, Eliob, Jannik und Moritz. Im Fokus steht das große Cover-Shooting für die Harper's Bazaar, ein entscheidender Moment für die verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten.

Die verbleibenden Models haben sich im Laufe der Staffel bereits in vielen fordernden Aufgaben beweisen müssen – vom Catwalk bis hin zu ausdrucksstarken Fotoshootings. Doch eine Entscheidung sorgte bei den Fans und den Kandidaten gleichermaßen erneut für Aufsehen: Statt eines Siegers oder einer Siegerin wird es dieses Jahr wieder zwei Gewinner geben – einen Mann und eine Frau. Das Cover-Shooting im Halbfinale wird dabei eine Schlüsselrolle spielen und das Jury-Urteil beeinflussen. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Die Nachwuchsmodels dürfen ihr Styling für dieses wichtige Shooting selbst wählen – eine große Chance, ihre Kreativität und Persönlichkeit unter Beweis zu stellen.

In der vergangenen Woche mussten Aaliyah und Kevin ihre Koffer packen. Beide konnten die Jury weder beim Shooting noch auf dem Laufsteg überzeugen. Besonders das gemeinsame Fotoshooting auf dem sogenannten "Driving Bed" sorgte für Gesprächsstoff – vor allem, weil sich die beiden kurz zuvor noch gestritten hatten. Trotzdem wollten sie zusammen vor die Kamera treten und nannten das Ganze ihr "Versöhnungs-Shoot". Doch der Frieden hielt nicht lange. Heidi Klum (52) fand klare Worte: "Aaliyah, du liegst da, als hätte dich jemand getötet." Auch Kevin konnte sie nicht begeistern. "Die haben beide keinen Bock aufeinander, das sieht man", stellte das Supermodel fest.

ProSieben Pierre und Zoe, "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten 2025

Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2025 in New York City

