Für diese Models ist der Traum vom GNTM-Sieg jetzt vorbei

Bei Germany's Next Topmodel wurde es vor dem Finale noch einmal richtig spannend. Eine besondere Aufgabe verlangte den Kandidatinnen und Kandidaten alles ab: Mit einem Budget von 1500 Dollar (umgerechnet ca. 1300 Euro) mussten sie innerhalb von nur zwei Stunden in Los Angeles passende Outfits für ihren Walk einkaufen. Außerdem beinhaltete die Challenge einen sogenannten Quick Change – der Wechsel von einem Outfit zum nächsten durfte nicht länger als zwei Minuten dauern. Während einige Models die Herausforderung meisterten, sorgte die knappe Zeit für manche Stolpersteine: So schafften es Zoe und Magdalena nicht rechtzeitig zurück auf den Laufsteg, überzeugten Heidi Klum aber dennoch mit ihrem Styling.

Die männlichen Teilnehmer hatten es ebenfalls nicht leicht. Besonders Eliob geriet ins Schwitzen, da er beim Shopping nicht genug Geld für Hemd und Schuhe übrig hatte. Sein Look – eine cremefarbene Hose und eine passende Anzugjacke – sorgte bei Heidi für kritische Worte: "Sieht ein bisschen schlottrig aus." Auch Pierre und Jannik tauchten ohne Hemd auf dem Laufsteg auf, wobei sie Schwierigkeiten hatten, Anzüge in passenden Größen zu finden. Am Ende war klar, wer ins Finale einziehen durfte: Moritz, Daniela, Magdalena, Pierre, Zoe und Jannik erhielten ihre Tickets für das große Finale. Damit war der Traum von Canel und Eliob endgültig vorbei.

Für Eliob und Canel kam diese Entscheidung vielleicht nicht ganz überraschend. Während der gesamten Staffel konnten die beiden weniger mit Leistungen überzeugen als ihre Mitstreiter. Eliob blieb bei den Castings ohne gebuchten Job und auch das Cover-Shooting für die Harper's Bazaar lief für beide nicht wie erhofft. Trotz aller Bemühungen reichte es am Ende nicht, um an den Erfolg der Finalisten anzuknüpfen. Doch die gemeinsame Zeit bei "Germany's Next Topmodel" bleibt für sie wohl ein unvergessliches Erlebnis, das sie mit Sicherheit auch außerhalb der Show in ihrer Modelkarriere nutzen können.

Anzeige Anzeige

Michael de Boer / ProSieben Eliob von GNTM

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Daniela beim Cover-Shooting für die Harper's Bazaar, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige