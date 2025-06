Mama half GNTM-Magda Mobbing und Essstörung zu überstehen

In der neuesten Folge Germany's Next Topmodel macht Kandidatin Magdalena Milic ein trauriges Geständnis. Nach dem Mediencoaching muss das Nachwuchsmodel sich einem Gespräch mit professionellen Boulevardjournalisten stellen – und dabei kommt Magda auf ihre Vergangenheit zu sprechen. Sie erzählt von üblem Mobbing in der Schule. "Es ging um meine Muttermale, weil ich ganz viele davon habe, und dann wurden sie teilweise abgezählt", erinnert sie sich. Eine wichtige Stütze in der Zeit war Magdas Mama. Sie half ihr, wo sie konnte: "Meine Mama hat das richtig gut mit mir gelöst. Sie hat mir immer wieder gesagt, wie toll ich bin. Sie war auch nicht die typische Mama, die zur Lehrerin gerannt ist, sondern sie hat mich das selbst lösen lassen."

Als wäre das Mobbing nicht genug, führte die Erfahrung auch noch zu einer Essstörung bei Magda. Durch die permanente Kritik an ihrem Körper habe ihr Selbstwertgefühl gelitten, erzählt sie der Bild-Redakteurin in der Show. "Nach der ganzen Zeit habe ich mich sehr viel verglichen, und durch die ganzen Vergleiche habe ich dann mit Diäten angefangen, um meinen Körper zu bestrafen, für alles, was nicht gut lief in meinem Leben", meint die Österreicherin. Auch hier war Magdas Mama ein entscheidender Faktor: "Sie hat mir diesen Rückhalt gegeben, und deswegen bin ich jetzt auch so stark, weil ich mich da selbst durchgeboxt habe."

Heute ist Magda mit sich und ihrem Körper im Reinen. Das merkte auch GNTM-Chefjurorin Heidi Klum (52). Die ist mittlerweile ein kleiner Fan. Von ihrer Entwicklung ist das erfahrene Topmodel sehr beeindruckt. "Magda ist super. Sie war anfangs nicht besonders stark, ist auch oft vor Nervosität umgeklappt, hat sich aber während der Staffel unglaublich gesteigert", meinte Heidi stolz im Bild-Interview. Um auch Magdas Look bereit für die Laufstege der Welt zu machen, mussten ihre langen Haare in der Umstyling-Folge einem kurzen Bob weichen. "Sie hat es anfangs gehasst, aber ich sagte ihr, jetzt betrete sie einen Raum und falle auf. Sie ist nun ein Typ. Ihr wunderschönes Gesicht kommt dadurch zur Geltung", war Heidi überzeugt.

ProSieben/Max Montgomery Magdalena Milic, GNTM-Kandidatin 2025

Getty Images Heidi Klum, Mai 2025

