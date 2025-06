So machen sich die GNTM-Halbfinalisten beim Cover-Shooting

Die Halbfinalisten von Germany's Next Topmodel traten zum wichtigsten Fotoshooting der Staffel an: dem Shooting für das Cover der deutschen Harper’s Bazaar. Chefredakteurin Kerstin Schneider selbst war anwesend, um die Models zu bewerten. Das Thema für die Fotoaufnahmen lautete "Road Movie" mit Retro-Autos aus den 1960er-Jahren. Den Anfang machte Moritz, der mit seiner lässigen Ausstrahlung als "Naturtalent" von Heidi Klum (52) beschrieben wurde. Doch auch Pierre, Zoe, Daniela und Magdalena sammelten reichlich Lob. Canel und Eliob konnten trotz anfänglicher Schwierigkeiten am Ende doch noch schöne Ergebnisse liefern. Besonders Magdalena glänzte, obwohl sie mit plötzlichem Regen beim Shooting zu kämpfen hatte.

Während des Shootings zeigte sich vor allem Pierre als heimlicher Favorit. Mit minimalistischen Posen überzeugte er die Chefredakteurin Kerstin sofort: "Ich sehe ein Cover für mein Magazin in seinen Fotos", erklärte sie begeistert. Canel und Eliob hatten beide ihre Herausforderungen – während bei Canel die Anspannung ihre Posen hemmte, wurde bei Eliob vor allem sein starrer Gesichtsausdruck bemängelt. Daniela meisterte kleinere Startprobleme und konnte mit ihrer Beharrlichkeit punkten. Am Ende lobte Heidi Klum die gesamte Gruppe: "Es waren bei allen wunderschöne Fotos dabei." Für die Kandidaten ein entscheidender Moment, denn das Cover-Shooting gehört traditionell zu den Highlights jeder Staffel.

Hinter den Kulissen gab es in der aktuellen Staffel bereits so einige hitzige Momente. Moritz, der beim Shooting gut abschnitt, war zuvor Zielscheibe harscher Kritik seiner Mitstreiterin Aaliyah. Sie hatte ihn öffentlich als "lustlos" bezeichnet, was zu einer Konfrontation führte, die alte Streitigkeiten zwischen ihnen erneut aufkochen ließ. Nachdem Aaliyah den Wettstreit verlassen hat, konnten sich die Halbfinalisten nun wieder auf die Challenge fokussieren. Das Shooting bot ein neues Kapitel und eine Gelegenheit, sich von der besten Seite zu präsentieren. Wer es am Ende auf die Sieger-Cover schafft, bleibt jedoch abzuwarten.

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Daniela beim Cover-Shooting für die Harper's Bazaar, 2025

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Zoe beim Cover-Shooting der Harper's Bazaar, 2025

