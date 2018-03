Das ist wirklich verrückt: Der kanadische YouTuber Dog Shit will von nun an jeden Tag ein Foto von How I Met Your Mother-Star Jason Segel (37) essen. Der Grund für diese skurrile Aktion: Dog Shit möchte, dass Jason im Gegenzug ein Bild von ihm verspeist. Bis der 37-Jährige das macht, will der Vlogger noch weiter am Fotopapier knabbern. Zweifelhaft, ob Jason sich auf diesen Deal einlässt...



