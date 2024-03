Benny Blanco stellte Selena Gomez vor Jason Segel bloß!

Das war wohl unangenehm für Selena Gomez (31)! Vor wenigen Monaten machte die Sängerin ihre Beziehung zu Benny Blanco (35) öffentlich. Anscheinend kennt der Musikproduzent seine neue Freundin mittlerweile schon ziemlich gut. Auch über eine seltsame Angewohnheit der "Wolves"-Interpretin weiß er Bescheid: Zum Einschlafen guckt die Schauspielerin nämlich am liebsten How I Met Your Mother. Selena berichtet jetzt, dass Benny ihr kleines Geheimnis dem Hauptdarsteller Jason Segel (44) auftischte!

Bei Jimmy Kimmel Live! berichtet die Sängerin von dem peinlichen Moment. Bei den diesjährigen Emmys sei Selena auf Jason, der in der beliebten Sitcom Marshall verkörpert, getroffen. "Er hat mich gesehen und begann zu winken", erzählt die 31-Jährige. Als die Sängerin zurückwinkte, merkte sie jedoch, dass die Begrüßung gar nicht an sie gerichtet war. Jason hätte sich dann verpflichtet gefühlt, zu ihr rüber zu kommen, wie sie berichtet. Im Gespräch mit dem Schauspieler machte ihr Freund Benny die Situation dann wirklich unangenehm. "Sie schläft jede Nacht mit dir ein", teilte er ihm ganz unverblümt mit.

Trotz des unangenehmen Vorfalls schwebt Selena mit ihrem Freund weiter auf Wolke sieben! "Selena ist davon überzeugt, dass sie ihren Seelenverwandten gefunden hat", verriet ein Insider gegenüber National Enquirer. Das Paar soll sich sogar schon über eine Hochzeit und gemeinsamen Nachwuchs unterhalten haben.

