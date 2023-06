Jason Segel war bei "How I Met Your Mother"-Dreh unglücklich

Jason Segel (43) war offenbar nicht ganz zufrieden. Mit seiner Rolle in How I Met Your Mother ist der US-amerikanische Schauspieler weltweit berühmt geworden – von 2005 bis 2014 spielte er den Marshall Eriksen. Doch auch wenn der Komiker und Produzent große Erfolge mit der beliebten Serie gefeiert hatte, hat ihm offenbar etwas gefehlt. Jason verrät, dass er sogar unglücklich war!

In einem Interview mit The Hollywood Reporter gewährt Jason Einblicke in seine Gefühlswelt und verrät, dass sich die Dreharbeiten der Erfolgsserie sogar auf seine psychische Gesundheit ausgewirkt hatten. "Es gab eine Phase in meinem Leben und in meiner Karriere während der letzten paar Jahre von 'How I Met Your Mother', in der die Dinge [...] gut liefen. Und ich war trotzdem unglücklich", gibt der 43-Jährige zu.

"Ich musste mich dann mit dem 'Warum?' auseinandersetzen", führt Jason in dem Gespräch weiter aus. Ob er seit dem Ende der Sitcom seine Erfüllung gefunden hat? Immerhin wirkte er danach in Filmen wie "The End of the Tour" oder "Sex Tape" mit, die er selbst schrieb und inszenierte.

Getty Images Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan und Jason Segel im Januar 2012

Getty Images Jason Segel, Schauspieler

Getty Images Jason Segel im Februar 2020

