Jason Segel nimmt Freundin endlich mit auf den roten Teppich

Damit ist es wohl offiziell! Schon länger wird gemunkelt, dass Jason Segel (43) wieder vergeben ist. Im Oktober wurde der How I Met Your Mother-Star zum Beispiel händchenhaltend mit seiner mutmaßlichen Freundin Kayla Radomski (32) gesehen. Mit seinem neuesten Auftritt räumt der Schauspieler nun endlich alle Zweifel aus dem Weg: Bei den Golden Globes erschien Jason erstmals mit seiner Freundin Kayla auf dem roten Teppich!

Am Sonntagabend fand die berühmte Preisverleihung in Beverly Hills statt. Der 43-Jährige hatte an dem Abend seine neue Liebe im Schlepptau: Gemeinsam stellten sich Jason und Kayla dem Blitzlichtgewitter der Fotografen und wirkten dabei total glücklich. Dem Anlass entsprechend glänzten sie in eleganten Looks – der Fernsehstar in einem klassischen Smoking, Kayla in einem funkelnden, silbernen Abendkleid.

Kayla, die auch als Schauspielerin tätig ist, kam nach dem starbesetzten Event gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Auf Instagram teilte sie einige Schnappschüsse mit Jason und war sichtlich stolz auf ihren Partner: "Du bist einer der am härtesten arbeitenden Menschen auf diesem Planeten und verdienst die Welt. Mein Golden-Globe-Nominierter!"

MEGA Kayla Radomski und Jason Segel, Schauspieler

Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel im Januar 2024

Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel bei den Golden Globes 2024

