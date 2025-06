Jason Segel und Kayla Radomski sollen sich verlobt haben

How I Met Your Mother-Star Jason Segel (45) und seine Freundin Kayla Radomski (34) haben sich wohl verlobt! Diese süße Neuigkeit verrät ein Insider gegenüber Daily Mail. "Der Antrag fand im Rosengarten der Huntington Library statt und wurde von einem Fotografen festgehalten, den der Schauspieler engagiert hatte", plaudert die Quelle aus und verrät, dass die Schauspielerin die Frage aller Fragen mit einem "Ja" beantwortet hat. Nach dem Heiratsantrag habe das "tränenüberströmte Paar" ein Abendessen in malerischer Kulisse genossen.

Der 45-Jährige und die 34-Jährige halten ihre Beziehung überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus, traten aber seit ihrer Bestätigung als Paar 2023 wiederholt zusammen auf. Zu einem sehr seltenen Moment gehört auch Kaylas öffentliche Schwärmerei für ihren Partner. "Ich bin so unglaublich stolz auf dich. Du bist einer der am härtesten arbeitenden Menschen auf diesem Planeten und verdienst die Welt. Mein Golden-Globe-Nominierter", schrieb sie damals unter gemeinsamen Fotos auf Instagram und bezog sich damit auf ein Event, das die beiden besuchten. Beide bezeichneten sich auch öffentlich immer wieder als gegenseitige Inspirationsquelle.

Vielen Fans der Schauspieler dürfte vor allem ihr Auftritt bei einer bestimmten Veranstaltung in Erinnerung geblieben sein: Im vergangenen Jahr wagten sie sich auf den roten Teppich. Jason und Kayla präsentierten sich bei den Golden Globes erstmals gemeinsam als Paar. Damals begeisterte die Blondine in einem funkelnden Abendkleid, während ihr Partner im klassischen Smoking erstrahlte. Im Zuge dieses Events entstand auch Kaylas Social-Media-Schwärmerei.

Kayla Radomski und Jason Segel, Schauspieler

Jason Segel und Kayla Radomski

