Neu vergeben? Jason Segel hält Händchen mit Schauspielerin

Ist Jason Segel (43) etwa wieder in festen Händen? Im April 2021 wurde bekannt, dass sich der How I Met Your Mother-Star und seine Partnerin Alexis Mixter nach rund acht Jahren Beziehung getrennt haben. Im Mai war er dann mit der Schauspielerin Kayla Radomski (32) gesehen worden. Im August waren erneut Paparazzi-Bilder der beiden aufgetaucht. Doch erst jetzt dürfte klar sein, dass mehr zwischen ihnen geht: Jason und Kayla halten Händchen!

Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die Turteltauben am Donnerstagabend in Los Angeles. Sie schlenderten Hand in Hand durch die Universal Studios, wo sie die "Halloween Horror Nights" besucht hatten. Beide wirkten ziemlich glücklich – Jason strahlte sogar bis über beide Ohren! Ob der Seriendarsteller und die Tänzerin tatsächlich ein Paar sind, haben sie bisher aber noch nicht offiziell bestätigt.

Jason hat sein Liebesleben in der Vergangenheit weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Mit seiner Ex-Freundin hatte er sich zwar gelegentlich zusammen auf dem roten Teppich gezeigt – mit weiteren Details hielt er sich jedoch stets zurück.

Getty Images Jason Segel, Schauspieler

Instagram / kaylaradomski4 Kayla Radomski, Schauspielerin

MEGA Kayla Radomski und Jason Segel im August 2023 in Los Angeles

