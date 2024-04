Süß! Jason Segel und Kayla Radomski genießen Pärchenurlaub

Seit Oktober 2023 werden Jason Segel (44) und Kayla Radomski (33) miteinander in Verbindung gebracht. Die Schauspieler wurden nämlich händchenhaltend abgelichtet. Anfang des Jahres zeigten sich die beiden schließlich gemeinsam auf dem roten Teppich. Nun teilen die Turteltauben ihr Glück auch ganz offen auf Social Media: Jason und Kayla posten süße Urlaubsschnappschüsse. Auf Instagram veröffentlicht die Blondine ein Selfie der beiden vom Strand. Kayla posiert im Bikini und legt ihre Hand auf Jasons Schulter, der oberkörperfrei in die Kamera schaut. Den Beitrag betitelt sie mit ein Paar Urlaubs-Emojis.

Bei den Golden Globes legten Jason und Kayla ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar hin. Passend zur Preisverleihung erschienen die beiden in eleganten Looks – der How I Met Your Mother-Star glänzte in einem klassischen Smoking, während seine Liebste in einem funkelnden, silbernen Abendkleid alle Blicke auf sich zog.

Nach dem besonderen Abend schwärmte die 33-Jährige im Netz von ihrem Liebsten. "Du bist einer der am härtesten arbeitenden Menschen auf diesem Planeten und verdienst die Welt. Mein Golden-Globe-Nominierter!", schrieb sie zu ein paar Schnappschüssen der beiden. Auf einem Foto schaut die Blondine ihren Freund total verliebt an. Auf anderen Aufnahmen kuscheln die zwei und wirken total vertraut.

Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel bei den Golden Globes 2024

MEGA Kayla Radomski und Jason Segel, Schauspieler

