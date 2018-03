Nicht einmal Richard Lugner (84) hält dieses Party-Trio auf! Gina-Lisa Lohfink (30) und Florian Wess (36) tanzten beim Wiener Opernball mit Richards Exfrau Cathy Lugner (27) – und das, obwohl der Baulöwe vor dem Fest noch gegen alle drei geätzt haben soll. "'Dschungel'- und 'Big Brother'-Ungeziefer kommt nicht in meine Loge", heißt es in einer SMS von ihm, die ein Journalist vor Beginn des Balls veröffentlichte. Eindeutig ein Affront gegen Cathy, die im vergangenen Sommer das Promi Big Brother-Haus als Zweitplatzierte verließ – aber auch ein Schuss in Richtung Gina-Lisa und Florian, die am Dschungelcamp 2017 teilnahmen. Davon ließen sich die drei Promis jedoch nicht die Laune vermiesen und feierten ausgelassen in der Staatsoper der österreichischen Hauptstadt.



