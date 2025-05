Cathy Lugner und Tochter Leonie tanzen im Dirndl in den Mai

Cathy Lugner (35) hat gemeinsam mit ihrer Tochter Leonie Ayten den Start in den Mai ganz besonders gefeiert. Während Leonie in einem rosafarbenen Dirndl strahlte, rockte ihre Mama die gelbe Variante – beide Damen haben auf ihre Outfits nicht nur ihre Handtaschen, sondern auch ihre Nägel farblich abgestimmt. Die fröhlichen Mutter-Tochter-Bilder des Abends teilten sie auf Instagram, wo sie entspannt und gut gelaunt in die Kamera strahlen. Gefeiert wurde offenbar im Hofbräu in Berlin, wo sich Leonie, die inzwischen sogar größer als ihre berühmte Mama ist, und Cathy ganz offensichtlich bestens amüsierten.

Die Schnappschüsse zeigen Cathy und ihre Tochter bestens gelaunt beim Feiern, beide wirken eingespielt und genießen sichtlich den Tag zusammen. Während Cathy ihren stolzen Mama-Blick kaum verbergen kann, strahlt Leonie an ihrer Seite um die Wette. Die beiden haben den Maifeiertag ganz nach ihrem Geschmack gestaltet – traditionelle Trachten, Partylaune und das ein oder andere kühle Getränk gehörten natürlich dazu. Viele Follower freuten sich über die Einblicke und sendeten zahlreiche Herz-Emojis sowie lobende Kommentare unter den Postings.

Die Mutter-Tochter-Bande zwischen Cathy und Leonie war auch in der Vergangenheit Thema. Cathy zog ihre Tochter zunächst viele Jahre ohne den leiblichen Vater groß. Mittlerweile hat Leonie jedoch wieder regelmäßigen Kontakt zu ihm und versteht sich laut eigener Aussage gut mit ihrem Vater. Cathy lässt ihrer Tochter bei solchen Fragen freie Hand und betont immer wieder, wie wichtig ihr die Eigenständigkeit von Leonie ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie, 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Cathy Lugner im Dezember 2024

Anzeige Anzeige