Hella von Sinnen (58) ist stinksauer! Dem Comedy-Star hängt das Thema "Gewicht" so zum Hals raus, dass er im Promiflash-Interview richtig ausrastet. Denn Hellas Meinung nach könnten es Frauen ohne die ständigen Kilo-Diskussionen viel weiter bringen. Die Wurzel allen Übels: eine von Männern geprägte Welt: "Damit werden Weiber in Schach gehalten. 'Oh, du bist zu fett! Die Titten zu klein, zu groß, operiere dich!' Ja, wenn du so einen Stress kriegst, und dich nicht einfach nur lieben kannst und schön finden kannst, dann fängst du nicht an mit Frauenpolitik, dann fängst du nicht an mit Karriere."



