Hella von Sinnen verdrängt noch immer Dirk Bachs (†51) Tod

Hella von Sinnen (63) hat immer noch mit dem Ableben von Dirk Bach (✝51) zu kämpfen. Die zwei Komiker lernten sich bereits in jungen Jahren am Theater kennen und gründeten sogar eine WG. Die beiden pflegten eine sehr innige Freundschaft, weshalb die Moderatorin nun mit einem neuen Buch an ihren besten Freund erinnert, der mittlerweile seit zehn Jahren unter der Erde liegt. Auch wenn sich Hella dadurch viel mit Dirks Leben auseinandergesetzt hat, verdrängt sie bis heute seinen Tod.

In einem Gala-Interview sprach die 63-Jährige nun über Dirk und den Schreibprozess des Buches. Sie verstehe das Werk nicht als Mittel der Trauerbekämpfung. Ihr Herzensmensch fehle ihr nach wie vor. "Ich will nicht trauern, ich will verdrängen", erklärte die Komikerin, denn selbst mit dem Schreiben sei sie noch nicht darüber hinweggekommen. "Die Arbeit an dem Buch brachte mich natürlich an meine Grenzen. Ich konnte schlecht wegschieben, dass Dirk tot ist […]. Ich möchte jetzt schön weiter verdrängen und meinen Dicki lieb haben."

Der plötzliche Tod habe eine riesige Lücke in Hellas Leben hinterlassen. "Die Welt ist so scheiße geworden, seit er weg ist, seit den zehn Jahren", erklärte die Moderatorin und fügte hinzu: "Er fehlt einfach an allen Ecken." So träume sie bis heute noch von ihrem besten Freund, auch wenn das nicht mehr so oft vorkommt wie kurz nach seinem Ableben.

Hella von Sinnen im Oktober 2017

Dirk Bach im November 2011

Hella von Sinnen im August 2019

