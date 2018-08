Jetzt zeigt sich Hella von Sinnen (59) ungewohnt ernst! Seit Jahrzehnten flimmert das Gesicht der Moderatorin über die Mattscheiben, aus der deutschen Fernsehwelt ist sie nicht mehr wegzudenken. Es braucht keine aufmerksamen Zuschauer, um zu erkennen, dass sie gerne und viel lacht – kein Wunder, denn längst hat sie sich als Komikerin einen Namen gemacht. Ihr Strahlen hat die Blondine neulich jedoch für einen Moment abgelegt: Sie äußert sich zum tragischen Tod ihrer Mutter Hannelore an Heiligabend vor 30 Jahren.

Während sich die einen jedes Jahr aufs Neue auf Weihnachten freuen, verbindet die 59-Jährige mit dem Fest der Liebe ein traumatisches Ereignis. Als Gast in der abendlichen Sat.1-Sendung Endlich Feierabend verrät sie nun den Grund für ihre Abneigung. "Meine Mutter kam bei einem Weihnachtswohnungsbrand in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1988 ums Leben", lässt sie die Bombe platzen. Da ihre Eltern zu diesem Zeitpunkt schon getrennt waren, verbrachte die gebürtige Gummersbacherin die Festtage bei ihrem Vater und war nicht vor Ort, als die damals 60-Jährige von den Flammen aus dem Leben gerissen wurde. Aus diesem Grund habe sie sich jahrelang schlimme Vorwürfe gemacht. "Ich dachte: 'Warum warst du am 24. nicht mit deiner Mutter zusammen? Warum hast du es jahrelang so gemacht?'", gesteht sie ganz offen.

Hannelores Tod sollte nicht der einzige traurige Verlust in Hellas Leben sein. 2012 verstarb Dirk Bach (✝51), der an der Seite von Sonja Zietlow (50) das Dschungelcamp moderierte. Er war jahrelang der beste Freund der Ulknudel. Ihren Optimismus hat sie sich dennoch bewahrt. "Ich fühle mich wahnsinnig privilegiert, dass ich sie kennen durfte. Jetzt im Moment ist nur noch Liebe da", betont sie im TV.

