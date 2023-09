Hella von Sinnen gibt Dirk Bachs Bank ein ganz neues Zuhause

Die Reise dieser Bank ist noch nicht vorbei. Vor zehn Jahren hatte Hella von Sinnen (64) am Grab ihres besten Freundes Dirk Bach (✝51) auf dem Kölner Melaten-Friedhof eine rosafarbene Bank aufgestellt. Als die Stadt im August verkündet hatte, dass sie entfernt werden soll, löste das Bestürzung aus. Wenige Tage später war die Sitzgelegenheit dann plötzlich verschwunden – nur um kurz darauf wieder aufzutauchen. Nun hat Hella einen ganz neuen Ort für die Bank gefunden.

"Der Baum unter ihr hat starke Wurzeln bekommen und als sie kurz entwendet wurde, wurde sie dafür herausgerissen. Um sie jetzt wieder standfest aufzustellen, müssten wir möglicherweise in die Wurzeln bohren – das wollen wir natürlich auf keinen Fall", erklärt die Komikerin Bild. Um alle Parteien zufriedenzustellen, hat sie deshalb einen besseren Ort für die Bank gefunden: "Sie wird im Atelier Theater in Köln aufgestellt. [...] Dann hat sie einen schönen, neuen Platz gefunden." Zuvor wird Hella das rosafarbene Sitzmöbel aufpolieren – außerdem soll ein Foto von Dirk in seiner Rolle als Edgar dazu aufgestellt werden. Die Figur verkörperte er in seinem Solo-Programm, dass er 1989 in dem Theater spielte.

Die Menschen, die Dirks Grab besuchen, müssen aber auch nicht auf eine Bank verzichten. Ganz in der Nähe seiner letzten Ruhestätte soll bald eine neue aufgestellt werden – inklusive des ursprünglichen Schilds "Audienz beim Mäusekönig". "Dort können ihm dann Menschen immer noch auf dem Friedhof gedenken", betont Hella.

Krick, Jens Das Grab von Dirk Bach in Köln

Getty Images Komiker Dirk Bach im Juli 2011

Getty Images Hella von Sinnen, Oktober 2018

