"Wer heiratet schon Helena Fürst (43)?", sinniert Entertainer Jürgen Milski (53) auf dem Brauner Bär Re-Launch in Neuss. Der Familienvater zweifelt an den Hochzeitsplänen seiner Ex-Dschungelcamp-Kollegin. Promiflash verrät Jürgen, dass er den geplanten Bund fürs Leben zwischen Helena und Sanges-Barde Ennesto Monté (42) für einen PR-Gag hält. Darüber kann der Ballermann-Sänger nur herzhaft lachen.



