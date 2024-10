Alida Kurras verrät: Sie hatte eine Affäre mit Jürgen Milski

Für Alida Kurras (47) beginnt heute bei Promi Big Brother ihr zweiter Aufenthalt im Container. Im Jahr 2000 nahm die Moderatorin bereits an der zweiten Big Brother-Staffel teil und ging als Siegerin nach Hause. Kaum ist sie zurück im Container, beginnt die gebürtige Berlinerin fröhlich aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie Sat.1 vorab bekannt gibt. So rutsche ihr raus, dass sich Jürgen Milski (60) in einer früheren Beziehung so manchen Seitensprung leistete. "Unter anderem mit mir. Das weiß keiner", erzählt Alida im Gespräch mit Bea Peters (42).

Damals habe sie die Affäre mit dem Partyschlagersänger bereitwillig geheim gehalten: "Wenn man die Geliebte ist, hält man ja die Fresse." Mit der Amnesie für die geheimen Liebschaften von Jürgen ist augenscheinlich Schluss – doch kurz darauf bereut die 47-Jährige ihr Geständnis schon. Auf Stress habe sie nämlich so gar keine Lust. Alida hofft inständig, dass ihr loses Mundwerk keine Konsequenzen mit sich zieht: "Was soll passieren? Wird hoffentlich keine Headline."

Dass sich Alida für ihre Beichte ausgerechnet Bea als Gesprächspartnerin ausgesucht hat, ist überraschend – immerhin kündigte sie zuvor bereits an, bei der Promireporterin ein hohes Konfliktpotenzial zu sehen. "Ich kann mir absolut vorstellen, dass es schon in den ersten Tagen krachen wird. Definitiv. Kandidaten dafür sehe ich zum Beispiel in der Bea Peters. Ich glaube, die wird sehr provokant sein", machte sie im Gespräch mit Promiflash deutlich.

ActionPress Jürgen Milski, Entertainer

Instagram / alida_kurras_offiziell Alida Kurras, Moderatorin

