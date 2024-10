Alida Kurras' Affärengerücht: Reagiert Jürgen Milski hier?

Dass Alida Kurras (47) gestern Abend bei Promi Big Brother pikante Details über sein Liebesleben ausplauderte, interessiert Jürgen Milski (60) augenscheinlich wenig. Auf Instagram postet der Party-Schlagerstar ein Foto, das ihn beim Relaxen am Pool zeigt. Links und rechts in seinen Armen hält er zwei blonde Frauen – vermutlich seine Frau Marion und seine Tochter Nadine. Dazu kommentiert der Realitystar: "Auf die Liebe und mein süßes Leben!" In der Kommentarspalte wird fleißig gemutmaßt, ob das Posting als Seitenhieb gemeint sei. Direkt dazu äußern möchte sich Jürgen nicht, wie er gegenüber Bild erklärt: "Zu meinen persönlichen Dingen äußere ich mich aber generell nicht und das werde ich auch hier nicht tun."

Zum großen Auftakt der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel hatte Alida gestern direkt eine Bombe platzen lassen. Im Gespräch mit Bea Peters (42) offenbarte die Moderatorin, dass sich Jürgen in seiner langjährigen Beziehung schon den ein oder anderen Seitensprung geleistet haben soll. Die 47-Jährige verriet: "Unter anderem mit mir. Das weiß keiner." Damals habe sie über die Affäre geschwiegen, doch nun habe sie keine Lust mehr auf Geheimniskrämerei.

Auf Alidas Anschuldigungen reagiert Jürgen demnach tiefenentspannt. Der "Promi Big Brother"-Kandidat aus dem vergangenen Jahr und seine Frau Marion lernten sich in jungen Jahren kennen und sind mittlerweile bereits seit über 40 Jahren liiert. Über die Beziehung der beiden ist wenig bekannt – doch wie es scheint, können die Affärengerüchte an ihrer Liebe ohnehin nicht rütteln.

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski liegt mit seiner Frau und seiner Tochter am Pool

Joyn / Benedict Müller Alida Kurras, "Promi Big Brother"-Kandidatin

