Kaum eine Promidame hierzulande ist stets so modisch gekleidet wie Sylvie Meis (38). Bei den Events, auf denen sie auftaucht, sind ihr die Blicke garantiert. Nicht ganz unschuldig daran: ihre aufregenden Looks. Und damit es in ihrem Kleiderschrank immer genügend Platz für neue Kleidung gibt, mistet sie ihn regelmäßig aus. Die alten Klamotten werden dabei zu Geld gemacht – Geld, das sie liebend gern an "Ein Herz für Kinder" spendet.



