Auf dem roten Teppich ist Sylvie Meis (38) nicht nur gern gesehen, sondern stets auch ein echter Blickfang. 2016 überzeugte die Moderatorin bei ihren Auftritten erneut mit coolen Outfits. Bei drei bestimmten Looks hat sie dieses Jahr ein besonders gutes Händchen bewiesen.

Im April war es wieder so weit: der berühmte Rosenball fand statt. Für dieses Event wählte Sylvie ein bodenlanges, fliederfarbenes Kleid mit Schleppe. Perfektioniert wurde das Ganze durch eine raffinierte Flechtfrisur. Was sofort auffiel: Ihr Styling war gar nicht so Sylvie-typisch, dafür total verspielt und romantisch.

Wenige Monate später zeigte sich die Blondine in einem Traum in Weiß bei der "Holiday on Ice"-Gala. Dort moderierte Sylvie nicht nur, sondern stahl allen mit ihrem sexy und zugleich seriösen Etuikleid die Show.

Den aufregendsten Auftritt legte die Niederländerin aber bereits im Juni hin. Zu den Leading Ladies Awards in Wien, erschien sie in einer pompösen schwarz-silbernen Robe im Meerjungfrauen-Stil und mit XXL-Schleppe. Welches Outfit konnte euch am meisten begeistern? Stimmt im Voting darüber ab!

Ralf Succo/WENN.com Sylvie Meis beim Rosenball

Ukas,Michael/ActionPress Sylvie Meis bei der "Holiday on Ice"-Gala im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg

Starpix / picturedesk.com/ActionPress Sylvie Meis im Grand Hotel vor der Abfahrt zur Verleihung der Leading Ladies Awards in Wien

Welches Kleid ist das schönste? 186 Stimmen 73 Das Kleid in Flieder 63 Das kurze, weiße Etuikleid 50 Die pompöse, schwarze Robe



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de