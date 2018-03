Grusel-Stimmung bei Tim Oliver Schultz (28), Lisa-Marie Koroll (19) und Timmi Trinks. Die drei beliebten Nachwuchsschauspieler drehen aktuell gemeinsam den Horrorfilm "Heilstätten – Die Challenge". Drehort ist die ehemalige Heilstätte bei Grabowsee. Die geschichtsträchtige Kulisse hat es echt in sich, denn hin und wieder gruseln sich auch die Darsteller richtig. "In der Nacht ist es tatsächlich so, dass ich ganz wirre Träume hatte, ganz spooky", verrät Timmi im Promiflash-Interview.



