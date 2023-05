Vorwürfe gegen Til Schweiger: Das sagt Tim Oliver Schultz

Kann Tim Oliver Schultz (34) die Vorwürfe gegen Til Schweiger (59) bestätigen? Aktuell stehen Anschuldigungen gegen den Regisseur im Raum – immerhin wurde dem Filmemacher vorgeworfen, am Set von "Manta, Manta – Zwoter Teil" alkoholisiert gewesen und sogar handgreiflich gegenüber seinen Crewmitgliedern geworden zu sein. Mit Promiflash spricht sein Schauspielkollege Tim über die Gewaltvorwürfe – stärkt er Til in dieser Zeit den Rücken?

Promiflash trifft den Club der roten Bänder-Star am Freitag beim Deutschen Filmpreis 2023 in Berlin. Auch Tim war bei den Dreharbeiten des besagten Filmes mit von der Partie und entkräftet die Vorwürfe gegen Til. "Man geht ja als Regisseur durch sehr viele wilde Phasen. Und was da gegen ihn gesagt wird, ist zum sehr großen Teil wahnsinnig unfair und es kann nicht so von mir unterschrieben werden, dass ich ihn auch so erlebt habe", versichert Tim im Interview. Kontakt habe er zu dem Beschuldigten allerdings aktuell nicht.

Doch auch wenn die Sachverhalte am Set bereits von dem Chef der Filmproduktionsfirma bestätigt wurden, schwärmt Tim von der Zusammenarbeit mit dem 59-Jährigen und beschreibt die Zusammenarbeit mit ihm sogar als "ein Highlight". "[Der Film] war eine große Ehre und eine große Freude", schließt Tim ab.

Getty Images Til Schweiger, Regisseur

Getty Images Tim Oliver Schultz, "Club der roten Bänder"-Star

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

