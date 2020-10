Viele Stars setzen sich mittlerweile für mehr Realität auf Social Media ein! Angestoßen wurde diese Aktion in Deutschland unter anderem von Lisa-Marie Schiffner (19): Die YouTuberin litt im vergangenen August unter einem starken Akne-Schub. Doch statt ihre Hautunreinheiten einfach zu überschminken, präsentierte sie ihre Pickel plakativ auf ihrem Profil. Warum? Um ihren Abonnenten zu zeigen, dass sie in der Realität nicht immer so "perfekt" aussieht wie auf ihren Fotos. Schauspielerin Lisa-Marie Koroll (22) wandte sich jetzt mit einer ganz ähnlichen Botschaft an ihre Fans: Sie liebt sich auch mit unreiner Haut.

Via Instagram veröffentlichte die Wir sind jetzt-Darstellerin ein Selfie, auf dem sie ungeschminkt ist und ihre Haut leicht gerötet aussieht – auch ein paar Pickelchen sind zu sehen. "Jap, meine Haut ist gerade nicht die Glücklichste", betonte Lisa-Marie in der Bildunterschrift. "Aber ich habe mich dazu entschieden, mich nicht mehr davon stressen zu lassen." Außerdem gab sie ehrlich zu, selbst manchmal sehr unsicher zu sein und sich mit anderen Frauen zu vergleichen. Sie ziehe sich damit meist selbst runter und wolle deshalb daran arbeiten, dass dies zur Ausnahme statt zur Regel werde.

"Mittlerweile habe ich gelernt, mir mein Verhalten bewusst zu machen und arbeite jedes Mal daran, mich nicht von solchen Emotionen verarschen zu lassen. Das ist richtig schwer", erklärte Lisa-Marie weiter. "Aber [...] es ist ein geiles Gefühl, sich selbst toll zu finden!" Was sagt ihr zu ihrer Botschaft? Stimmt ab!

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Influencerin

Instagram / lisamariekoroll Lisa-Marie Koroll, bekannt aus "Wir sind jetzt"

Getty Images Lisa-Marie Koroll bei der Berlin Fashion Week 2019

