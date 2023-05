Vorwürfe gegen Til Schweiger: Was sagt Co-Star Tim Oliver?

Er bezieht Stellung! Schauspieler Til Schweiger (59) sorgt seit einiger Zeit für Negativ-Schlagzeilen. Grund: Am Filmset von "Manta, Manta – Zwoter Teil" soll der Regisseur alkoholisiert gewesen und handgreiflich geworden sein. Sein Co-Star Tim Oliver Schultz (34) hat das Ganze aber etwas anders miterlebt. "Was da alles gesagt wurde, ist zum sehr großen Teil wahnsinnig unfair und kann nicht so von mir unterschrieben werden, dass ich ihn auch so erlebt habe", erklärt er gegenüber Promiflash beim Deutschen Filmpreis.

