Gute Nachrichten für die Fans von Wir sind jetzt! Im Mai 2019 flimmerte die allererste Staffel der deutschen Young-Fiction-Serie über die TV-Bildschirme. Wir erinnern uns: Das Format behandelte damals die Geschichte der heranwachsenden Laura – gespielt von Bibi & Tina-Star Lisa-Marie Koroll (22) – und ihren Freunden. Besonders spannend war dabei die dramatische Liebesgeschichte zwischen Laura und Oliver (Justus Czaja). Jetzt erfahren die Zuschauer endlich, wie es weitergeht: "Wir sind jetzt"-Staffel zwei startet bald!

Das gab der Sender RTL2 in einer Pressemitteilung bekannt: Die neuen Folgen werden noch diesen Herbst auf der Streamingplattform TVNOW ausgestrahlt! Und es wird spannend: Achtung, Spoiler! Inhaltlich setzt Staffel zwei dort an, wo die erste aufgehört hat: "Nachdem ihre große Liebe Olli vor drei Wochen bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist, will Laura die Schulferien für einen Neuanfang nutzen und besucht mit ihren Mädels einen Campingplatz – ohne Eltern, ohne Regeln, ohne Konsequenzen!", heißt es in der Vorankündigung. "Als Laura den fünf Jahre älteren Noah kennenlernt, verläuft der Neuanfang jedoch ganz anders als geplant."

Für Darstellerin Lisa-Maria ist Laura ihre bisher "herausforderndste Rolle" – wie sie im Rahmen der ersten Staffel im Promiflash-Interview betont hatte: "Das erste Mal Vollrausch spielen, die erste Sexszene, [...] ich musste auch viel weinen", erklärte die 22-Jährige. Das alles sei für sie äußerst anspruchsvoll gewesen.

RTLZWEI Lisa-Maria Koroll alias Laura in "Wir sind jetzt"

RTLZWEI Der Cast von "Wir sind jetzt"-Staffel zwei

Instagram / lisamariekoroll Lisa-Marie Koroll, Schauspielerin

