Timmi Trinks klärt auf: Das läuft wirklich mit Bill Kaulitz

Bill Kaulitz (34) und Timmi Trinks (30) sorgten kürzlich für ordentlich Wirbel. Beim Christopher Street Day Ende Juli in Köln zeigten sich der Tokio Hotel-Frontmann und der "Bergdoktor"-Schauspieler Arm in Arm und offensichtlich ziemlich vertraut. Die Fotos, auf denen sich die beiden küssen, führten schnell zu Gerüchten über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden. Nun meldet sich Timmi in seiner Instagram-Story zu Wort und dementiert die Liebesgerüchte. Der Schauspieler erklärt, dass er Bill zwar "sehr lieb" habe, aber in einer glücklichen Beziehung mit seiner Freundin Marthe sei. Zur Untermalung zeigte er in einem kurzen Videoausschnitt seine Partnerin, mit der er gerade im Urlaub ist.

Nachdem die Knutschfotos von Bill und Timmi viral gegangen waren, meldete sich der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz (34) auch selbst zu Wort. In ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" erzählte Bill: "Da haben die Leute wieder geschrieben, ich habe einen neuen Freund. Also die wissen immer Sachen, die weiß ich selber noch gar nicht. [...] Nur, weil ich irgendwie gut aussehende Männer um mich habe. Willkommen in meinem Leben." Außerdem stellte Bill klar: "Das heißt doch nicht gleich, dass ich einen neuen Freund habe."

Über Timmis Liebesleben ist generell wenig bekannt. Früher war er mit der Sängerin Maxine Kazis zusammen, die er 2018 bei den Dreharbeiten zum Horrorfilm "Heilstätten" kennengelernt hatte. Bill hingegen thematisierte kürzlich in seiner Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" seinen Flirt mit dem YouTuber Marc Eggers (37). Daraus hat sich jedoch nichts Ernstes entwickelt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der 34-Jährige offiziell Single.

Getty Images Timmi Trinks, Schauspieler

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

