Erst vor drei Monaten färbte sich GNTM-Beauty Fata Hasanović (22) ihr braunes Haar, sodass es in goldenem Glanze erstrahlte. Doch schon hat sich "Goldmarie" abermals in "Pechmarie" verwandelt: Das Model ist wieder brünett! Dabei zeigte Fata doch so stolz auf ihrem Instagram-Kanal die blonde Mähne her! Schuld am Färbchen-wechsle-dich-Spiel ist aber nicht die eigene Unentschlossenheit, sondern ein neuer Job, wie Fata Promiflash verriet. "Also ich hatte sie jetzt kurz und blond. Da meinte ein Kunde: 'Nein, wir wollen dich jetzt wieder braun haben.' Und deswegen musste ich mir jobbedingt die Haare wieder braun färben", erzählte sie auf der "Disney on Ice"-Premiere in Berlin.



