Bitteres Der Bachelor-Aus für Kandidatin Inci Elena Sencer (23). Sechs Wochen lang kämpft die Autonärrin aus dem Auenwald um die Gunst von Junggeselle Sebastian Pannek (30), doch nach dem Trip durch New Orleans ist Schluss, Basti schickt Inci nach Hause. Doch trifft sie dies vielleicht gar nicht so hart, wie man meinen könnte? Angeblich soll die 23-Jährige schon längst in festen Händen sein. Im Rennen um Bastis Herz befinden sich jetzt nur noch Viola Kraus (26), Clea-Lacy Juhn (25), Kattia Vides (28) und Erika Dorodnova (25). Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.



