Rosiger Romantik-Anfall bei Joelina Drews (21)! Die 21-Jährige genießt gerade mit Model Fiona Erdmann (28) die Zeit in Los Angeles. Bei einem abendlichen Ausflug in die Berge Hollywoods bringt der Sonnenuntergang die schwärmerische Seite bei der Sängerin hervor: Auf Snapchat zeigt sie ihren Fans die Aussicht und verrät, dass sie genau dort die Frage aller Fragen gestellt bekommen möchte: "Also, sollte das jetzt mein zukünftiger Ehemann hier sehen: Hier würde ich gerne einen Heiratsantrag bekommen. Das ist sooo romantisch, so schön!", berichtet Joelina, die hin und weg ist vom Ausblick über die Stadt.



