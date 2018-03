Angelina Heger (25) erinnert sich glücklich an ihre Zeit bei Der Bachelor zurück. Im Jahr 2014 belegte sie den zweiten Platz in der RTL-Kuppelshow. Am Ende entschied sich Christian Tews (36) dann jedoch für Katja Kühne (31). Trotzdem wird Angelina dieses Erlebnis nie vergessen: "Wenn man irgendwie selbst dabei war, dann hat man da so ein Gefühl erlebt, das ist unglaublich. Das kann mir keiner nehmen.", verriet die Schönheit im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de