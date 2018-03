Schon seit der Highschool liebt Britney Spears (35) Basketball – eine Leidenschaft, die sie bis heute begleitet! Beim Training mit einer Freundin macht Brit eine gute Figur, wie ihr Instagram-Post zeigt: "Woohoo! Ich hab’s geschafft", freut sich die blonde Poplegende unbändig über einen ihrer drei Treffer. Ihre Fans kennen Britneys Liebe zu der Ballsportart auch aus ihrem Musikvideo Baby One More Time. Eigentlich sollte der Teamsport auch in Brits "Outrageous"-Clip eine große Rolle spielen – beim Dreh verletzte sich die Sängerin jedoch am Knie. Und dennoch ist die Powerfrau ihrem Hobby bis heute treu geblieben!



