Kommt schon bald “John Wick 3” ins Kino? Gerade ist Keanu Reeves (52) wieder als sensibler Auftragskiller auf der Leinwand zu sehen. Auch wenn die Fortsetzung des Actionkrachers von 2014 erst vor Kurzem angelaufen ist, hindert das die Fans nicht daran, an einen dritten Teil zu denken. Dank des offenen Endes hoffen sie auf ein weiteres Kapitel. Doch wie sieht es mit Keanu aus – hat er Lust dazu? "Das hängt total vom Publikum ab. Wir haben diesen Film, dieses Mal mit Liebe gemacht und hoffentlich genießen die Leute das. Es kommt wirklich aufs Publikum an. Ich würde es gerne machen", verriet der Schauspieler am Rande der Filmpremiere in Berlin. Na, dann steht dem dritten Teil von "John Wick" ja nichts mehr im Wege…



