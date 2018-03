Auch mit 52 Jahren ist Hollywood-Star Keanu Reeves noch ein absoluter Frauenschwarm! Dank seiner actiongeladenen Auftritte in Blockbustern wie "Matrix" oder "John Wick" liegen dem charmanten Kanadier die Frauen reihenweise zu Füßen! Doch bringen dem Single solche heißen Rollen eigentlich Vorteile beim Flirten?

Auf der Pressekonferenz des zweiten "John Wick"-Teils in Berlin hat Keanu jetzt verraten, ob er bei den Frauen dank seiner Rollen besser landet. "Jedes Mal, wenn ich mitbekomme, dass ich jemanden mit dem, was ich mache, begeistere, ist das ziemlich schön", gesteht Keanu. Sein Ex-Freundinnen waren von der Figur des rachesüchtigen Ex-Auftragskillers allerdings ziemlich angetan. "Manche meiner Freundinnen liebten John Wick, was wirklich in Ordnung ist." Dennoch versuche er nicht mit Sprüchen wie "Hey, ich habe John Wick gespielt" Frauen an der Bar aufzureißen. Eben ganz bescheiden, der Keanu!

Vielleicht auch mit ein Grund, warum es aktuell mit den Frauen nicht zu klappen scheint: Der Kanadier lebt ziemlich zurückhaltend und mag den Hype um seine Person nicht wirklich. Seine letzte Liebelei, die in der Presse thematisiert wurde, liegt schon eine ganze Weile zurück. Bei seinen Ex-Freundinnen scheint die Masche mit dem Actionheld aber offenbar gezogen zu haben.

Andrew Hone/Getty Images for Red Bull Racing Keanu Reeves bei einem Motorradrennen in England

TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images Chad Stahelski und Keanu Reeves bei der Pressekonferenz zu "John Wick: Chapter 2" in Berlin

FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images Keanu Reeves bei der "John Wick: Capter 2"-Premiere in LA

