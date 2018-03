Nehmen etwa nur Bubis an RTL-Kuppel-Formaten teil? Wenn es nach Ex-Kandidat Tim Niesel geht, dann lautet die Antwort eindeutig: Ja! 2014 nimmt er selbst an Die Bachelorette teil. Im Kampf um das Herz von Rosenverteilerin Anna Hofbauer (28) schafft er es immerhin ins Finale. Doch als Zuschauer ist Tim nur noch genervt: Er hat die Schnauze voll von den ganzen Sixpack-Boys! Gegenüber Promiflash verriet er, was er in der kommenden Staffel lieber sehen würde.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de