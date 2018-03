Hat die Bachelorette mehr Chancen Mr. Right zu finden, als der Bachelor? In beiden erfolgreichen Kuppel-Shows, versuchen die heißen Rosenkavaliere und süßen Junggesellinnen ihre große Liebe zu finden. Dabei haben die Frauen scheinbar mehr Glück. Ex-"Bachelorette"-Kandidat Tim Niesel verrät im Promiflash-Interview, woran das liegen könnte: "Ich glaube einfach, dass der Unterschied der ist, dass die Weiber halt echt fame werden wollen und die Typen machen es einfach, weil sie einen geilen Urlaub haben wollen. Und vielleicht mal gucken, was so geht."



