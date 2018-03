Zicken-Alarm bei Der Bachelor! Für die Dating-Show ist das keineswegs neu. Auch der ehemalige Rosenkavalier Oliver Sanne (30) lernte den Weiber-Zoff in seiner Staffel kennen. Genau aus diesem Grund hat der inzwischen glücklich Vergebene den einen oder anderen wertvollen Tipp für den diesjährigen TV-Junggesellen Sebastian Pannek (30). "Ich habe ja auch versucht, immer ein bisschen was über die Produktion herauszukriegen über die Mädels, aber die sagen tatsächlich gar nichts und man muss da selbst hinterher sein und selbst forschen und über die anderen Mädels versuchen, ein bisschen was herauszubekommen", verriet der Personal Trainer gegenüber Promiflash.



